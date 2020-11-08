الأهلي صبور تضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات Keeva

بكر بهجت _ بدأت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع كييفا الذي تقيمه بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية. وخصصت الشركة نحو 250 مليون جنيه لضخها في المشروع بنهاية العام الجاري، وفق المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق نحو 6.4 مليار جنيه مبيعات من الشق السكني فقط بالمشروع.

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أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أنه تم البدء في مرحلة التنفيذ بالمشروع مطلع أكتوبر الماضي، وتم فتح المبيعات به في مارس، وتم حجز المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي مبيعات بلغت 1.25 مليار جنيه تقريبًا، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 144 فدانًا، باستثمارات 5 مليارات جنيه، على 4 مراحل، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع بالكامل خلال 5 سنوات.

وأشار صبور إلى أن المشروع يوفر العديد من الخدمات المتنوعة للعملاء، من ضمنها منطقة خدمية ترفيهية وتعليمية وفندقية بجانب التصميمات الجيدة للوحدات، موضحًا أن الشراكة على المشروع تنقسم إلى 40.5% لهيئة المجتمعات العمرانية، و59.5% للأهلي صبور، كما تحصل المجتمعات العمرانية على نحو 4.5% من الوحدات كحصة عينية.

وتعمل شركة الأهلي صبور حاليًا على مشروعات في الساحل الشمالي ومستقبل سيتي، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، تصل استثماراتها إلى أكثر من 50 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم أولى وحداتها في مشروعها بمدينة مستقبل سيتي خلال العام الجاري.

ولفت صبور إلى أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس LVNG، لتطوير مدرستين دوليتين داخل مشروع سيتي أوف أوديسيا الذي تقيمه الشركة داخل مستقبل سيتي، مشيرًا إلى أن مشروع المدرستين تبلغ استثماراته 650 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم افتتاحهما خلال عام 2023.

الانتهاء من تنفيذ المراحل الأربع الأولى بمشروع أمواج الساحل الشمالي

وأعلنت الشركة في يوليو الماضي عن تسليم 362 وحدة سكنية بمشروع «أمواج» الذي تقوم الشركة بتطويره في منطقة الساحل الشمالي، مشيرة إلى أنها تستعد لتسليم 577 وحدة أخرى بالمشروع مع نهاية العام الجاري 2020 وذلك فى إطار خطة الشركة الساعية إلى استكمال عمليات التنفيذ بالمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد لها والتسليم للعملاء فى المواعيد المتفق عليها.

يقع مشروع أمواج بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، ويتكون من أربع مراحل تم تنفيذ وتسليم وتشغيل المراحل الثلاث الأولى منه، وجارٍ استكمال تسليم المرحلة الرابعة من المشروع، ويقام على مساحة 342 فدانًا، ويضم 3589 وحدة سكنية ما بين فيلات وتوين هاوس ودوبليكس وشاليهات وكبائن بمساحات تتراوح من 75 مترًا إلى 275 مترًا، كما يضم مجموعة من الخدمات التجارية والطبية والترفيهية، ويبلغ إجمالي استثماراته 4.2 مليار جنيه، وتستهدف الشركة 6 مليارات جنيه مبيعات منه.

وأشار صبور إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الأربع الأولى من مشروع أمواج، وجارٍ استكمال المراحل الصغيرة المتبقية، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم مرحلة تضم 300 شاليه في يونيو 2021، وتسليم مرحلة أخرى في يونيو من عام 2022 بعدد 200 شاليه.

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