كليوباترا العقارية تنتهي من بيع مرحلتين بمشروع أزميرالدا

بكر بهجت _ انتهت شركة كليوباترا للتطوير العقاري من بيع مرحلتين بمشروع أزميرالدا الذي تقيمه في مدينة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، وتخطط لافتتاح أول فنادق المشروع في العام المقبل، وفق محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن السوق العقارية لا تزال تتمتع بطلب كبير في ظل الانطلاقة العمرانية الحالية بمختلف المناطق.

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وأضاف أبو العينين لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تركز على عنصر الإنشاءات في المشروع الذي يقام على مساحة 250 فدانًا، ويضم منتجعًا سياحيًّا متكاملًا و3 فنادق، حيث انتهت من المرحلة الأولى، وتم التعاقد مع شركة JZMK الأمريكية لتتولى أعمال التصميمات، وذلك بعدما فازت في المسابقة التي تنافست فيها مع شركات من إنجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع.

المجموعة لا تخطط للحصول على أراضٍ جديدة لتركيزها على تنويع الاستثمارات

وأوضح أن استثمارات المشروع تصل إلى 6 مليارات جنيه موزعة على الشق السكني، بخلاف الأجزاء الفندقية، وتعمل الشركة على مواكبة السوق في تقديم منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء، وذلك من خلال التصميمات وأيضًا الخدمات التي سيتم تقديمها، موضحًا أن أرض المشروع مملوكة بالكامل للشركة، ويجري تطويرها وفق الجدول الزمني الموضوع.

وعن المبيعات الإجمالية المستهدفة من المشروع قال أبو العينين إن تحديد قيمتها يتوقف على سعر الفائدة الخاصة بكل وحدة وفقًا لعدد السنوات التي سيتم بيعها بها والمقدم الذي سيدفعه العميل، مشيرًا إلى أن المطورين كافة لجؤوا إلى زيادة المدة، لأن سعر الفائدة متغير وفق عدد السنوات.

تسويق أكثر من 80% بمختلف مشروعات شرق وغرب القاهرة

وأوضح أن الشركة تمتلك عدة مشروعات تتمثل في مشروع فيلات «كليوباترا سكوير» في 6 أكتوبر، و«كليوباترا بالاس» في مدينة الشروق، و«كليوباترا بلازا» في مدينة نصر، ومشروع «بلازا الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات في مختلف المشروعات التابعة للشركة تخطت نسبته 80 %.

وأشار أبو العينين، إلى أن الطلب كبير جدًّا في السوق العقارية، وهو ما رصدته الإحصائيات كافة، وهو ما كان له دور كبير في دفع قطاع الإنشاءات والبناء، لافتًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في نوعية المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية أو القاهرة الكبرى أو المحافظات، وهو ما أوجد فرصًا واعدة جدًّا أمام شركات القطاع الخاص.

الطلب كبير في السوق العقارية وفرص واعدة بالساحل الشمالي

وتابع أن الساحل الشمالي هو المستقبل السياحي لمصر من خلال الموقع الذي يتمتع به، والمشروعات العملاقة التي يجري العمل على تنفيذها به، وسيكون له دور كبير في تنشيط السياحة وخاصة مع قارة أوروبا، وذلك بالتزامن مع الخطة العمرانية العملاقة التي أطلقتها الدولة في تلك المنطقة، وامتدادها بالعلمين الجديدة والتي أصبحت مقصدًا استثماريًّا واعدًا، لافتًا إلى أن تلك المنطقة لا تزال الفرصة بها كبيرة لإقامة مشروعات خدمية في مختلف الأنشطة، ومشروعات فندقية على أعلى مستوى تلبي احتياجات السوق المحلية وأيضًا العملاء من الخارج.

وفيما يتعلق بتصدير العقارات قال إن خطة الشركة ترتكز على تسويق المشروعات في مختلف دول العالم، وعلى الشركات أن تركز على السوقين الأوروبية والخليجية، عقب العودة إلى النشاط مجددًا في جميع الدول والمرور من أزمة كورونا، ما يساعد في الترويج السياحي لمصر.

وأكد أن الحكومة نجحت على مدار السنوات الماضية في وضع خطة لزيادة الرقعة العمرانية والانتقال من 7% إلى 14% خلال خطة لن يتجاوز عمرها 10 سنوات.

الوحدات ذات المساحات الصغيرة تلبي احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء

وعن التصالح في مخالفات البناء قال إن ذلك الإجراء كان له أثر إيجابي على مختلف الأصعدة، فمن جانب سيحافظ على الثروة العقارية، وإدخال المباني التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية إلى المنظومة الرسمية، خاصة أن تلك المباني تمت على مرأى ومسمع من الحكومة.

وأوضح أن السوق العقارية نشطة جدًّا وهناك تنمية في مختلف المحافظات وأفكار ورؤى جديدة مثل العاصمة العقارية، والفترة الماضية شهدت انتعاشة بيعية واستثمارية، والطلب الآن لم يعد كما كان، وخاصة من المشترين بغرض الاستثمار من قبل المستثمرين العرب الذين كانوا يتوافدون بكثرة على السوق المصرية.

وتابع أن التنوع في المنتجات داخل السوق، وانتشاره في مختلف المناطق أعطى ميزة تنافسية أخرى، والمساحات الصغيرة أو ما يطلق عليها الوحدات الاستوديو أصبح عليها طلب كبير.

وعن الشق الفندقي في مشروع أزميرالدا، قال أبو العينين إنه يضم 3 فنادق كبيرة، يجري العمل حاليًا على الانتهاء من أحدها وهو فندق cleopatra luxury resor، والذي يضم 350 غرفة سيتم افتتاحه وتشغيله في إبريل المقبل.

وأشار إلى أن الشركة ليس لديها مانع في دخول مدينة الجلالة ولكن في فترة لاحقة، لكنها لا تفكر في الدخول إلى العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لوجود مشروعين مملوكين للشركة في سيدي حنيش، وآخر في مدينة الشروق، والشركة لا تركز على الاستثمار العقاري فقط، وإنما على مختلف الأنشطة التي تعمل بها، وليس لديها نية حاليًا للحصول على أراضٍ جديدة، حيث إن لدينا استثمارات في العقارات والصناعة والسياحة وأيضًا في الرياضة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إقرار العديد من القوانين، يأتي في مقدمتها قانون المحليات والذي يمثل العون للدولة وسيسمح بتحقيق المركزية، بحيث تكون لدى المحافظات حرية التحرك استثماريًّا واقتصاديًّا، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

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