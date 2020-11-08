تطوير مصر تضع خطة استثمارية وتمويلية جديدة للمشروعات غير السكنية

بكر بهجت _ تخطط شركة تطوير مصر للدخول في شراكات مع مستثمرين وصناديق استثمار على الأجزاء غير السكنية التي يجري تنفيذها داخل مشروعات الشركة، والتي تتضمن المشروعات الإدارية والتجارية والفندقية والتعليمية، وفق الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الجديدة التي يجري تحديد محاورها حاليًا.

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وأضاف شلبي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تمتلك نحو 90 فدانًا تعليميًّا في مشروع بلوم فيلدز بمدينة مستقبل سيتي، و35 فدانًا بنشاط إداري تجاري دخل المشروع، إلى جانب الشق الفندقي في مشروعي المونت جلالة الذي يقام بالعين السخنة، وفوكا باي بالساحل الشمالي، ما دفع الشركة للتفكير في استغلال تلك الأنشطة بأفضل صورة ممكنة وكل الاحتمالات الخاصة بالتعامل عليها واردة.

وأوضح أن الخطة التي وضعتها تطوير مصر تتضمن أيضًا إلى جانب الدخول في شراكات مع مستثمرين أو صناديق، إمكانية الحصول على تمويلات بنكية لتلك المشروعات، وذلك ما يجري مناقشته حاليًا مع مستشاري الشركة، لافتًا إلى أن شكل تلك المشروعات والعقود الخاصة بها سيتم الإعلان عنها بالفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن القيد في البورصة سيظل خيارا مطروحا أمام الشركة لأنه يساعد في دخول وخروج المساهميين، وتدرس الشركة حاليا مع المستشارين هذا الملف، وذلك بعد أن تكون الاشتراطات المطلوبة للقيد منطبقة عليها، وهو أمر مرتبط بمؤشرات مالية معينة لا بد من تحقيقها.

وفيما يتعلق بملف التعليم قال شلبي إن الشركة وقعت عدة مذكرات تفاهم وسيتم الإعلان عنها فور تحويلها إلى عقود، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن كل التفاصيل متضمنة المستثمرين المشاركين سواء أفراد أو صناديق قريبا، لافتًا إلى أن الشركة تلقت بالفعل عدة عروض من صناديق خليجية ومستثمرين مصريين.

وعن الحركة في السوق أوضح شلبي أن النصف الأول كان هادئًا والربع الثالث سار بصورة جيدة، وتسعى الشركة بنهاية العام لتحقيق المستهدفات التي تم وضعها منذ بداية العام، والتي تتمثل في الوصول بالمبيعات إلى 6 مليارات جنيه، وإن حدث أي تغيير أو تأثر فإن ذلك لن تزيد نسبته عن 10% على أقصى تقدير.

تسليم أكثر من 1000 وحدة في مشروعي المونت جلالة وفوكا باي بنهاية العام

وفيما يتعلق بالتسليمات قال إن تطوير مصر سيكون لديها 1000 وحدة جاهزة للتسليم بنهاية العام، في مشروعي فوكا باي والمونت جلالة، لافتًا إلى أن المشروعات الثلاثة التي تعمل عليها الشركة والبالغ إجمالي مساحتها ما يقرب من 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، تسير المعدلات بها وفق الخطة التي وضعتها الشركة، مشيرًا إلى أن المشروعات الثلاثة تضم 23200 وحدة، متضمنة 800 وحدات فندقية، و850 غرفة فندقية قابلة للزيادة، موزعة على نحو 10 فنادق في مشروعي المونت جلالة وفوكا باي.

ولفت إلى أنه حتى الآن فإن الشركة حققت مبيعات في مختلف المشروعات التي تعمل عليها بما يتعدى 20 مليار جنيه لوحدات مباعة بلغ عددها 7785 وحدة، بكل من مشروع المونت جلالة، وبلومفيلدز، وفوكا باي بالساحل الشمالي، وذلك بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف شلبي أن تطوير مصر حققت مبيعات بنحو 10.5 مليار جنيه في مشروع المونت جلالة منذ إطلاقه وحتى شهر أكتوبر الماضي، لنحو 4000 وحدة، وذلك من إجمالي وحدات المشروع البالغة 10 آلاف وحدة متضمنة نحو 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة في 6 فنادق يتم إنشاؤها، إلى جانب 190 وحدة فندقية، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة كلية 2.5 مليون متر، وبإجمالي استثمارات يبلغ 18 مليار جنيه، ووصلت المساحة البنائية المباعة بمشروع المونت جلالة إلى أكثر من 560 ألف متر.

نشاط كبير للتسليمات وأعمال التنفيذ بالربع الأخير لتعويض هدوء الفترة الماضية

ولفت شلبي إلى أنه تم بيع 290 ألف متر بمشروع فوكا باي بقيمة بلغت 5.7 مليار جنيه، لنحو 1785 من وحدة من 2500 وحدة يتضمنها المشروع، شاملة أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة في 4 فنادق، وما يتعدى 360 شقة فندقية، موضحًا أن المشروع يقام على مساحة 220 فدانًا -مليون متر مربع- بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن مشروع بلومفيلدز يقام على مساحة 415 فدانًا مقسمة إلى 325 فدانًا مخصصة للشق السكني والإداري والتجاري والترفيهي، و90 فدانًا للشق التعليمي، بإجمالي استثمارات تم رصدها تصل إلى نحو 38 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه للشق التعليمي، موضحًا أن عدد وحدات المشروع 10.700 وحدة.

وتابع أنه تم بيع أكثر من 2000 وحدة في مشروعي بلومفيلدز بمساحة بنائية 333 ألف متر، بقيمة مبيعات بلغت 4.6 مليار جنيه.

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