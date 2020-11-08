البورصة تصعد 0.34% في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ امتصت القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية خسائر البورصة الصباحية، ودفعتها للصعود في منتصف تعاملات اليوم.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34%، ليتداول عند مستوى 10665 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 63.35 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.74%، و0.63% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 334.568 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 15.090 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 85 شركة مقابل تراجع 53 في حين لم تتغير أسعار 29.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.750 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 7.980 مليون جنيه، مقابل 230.571 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.111 مليون جنيه، منها 3.627 مليون جنيه للمؤسسات، و2.483 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.639 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.469 مليون جنيه، مقابل 829.828 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.83%، تلاه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.68%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.54%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد- بنسبة 9.98%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.61%.

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