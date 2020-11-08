جراند بلازا تنفذ 250 وحدة بمشروع لاميرادا المستقبل مارس المقبل

بكر بهجت _ تعتزم شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 250 وحدة في مشروع لاميرادا المستقبل الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي خلال الربع الأول من العام المقبل.

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وقال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أعمال الإنشاءات تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركة المستقبل، وبحسب العقود المبرمة مع العملاء، لافتًا إلى أن عدد الوحدات التي تم تنفيذها حتى الآن وصل إلى 130 وحدة بما يتوافق مع خطة الشركة.

وأشار إلى أن مشروع لاميرادا المستقبل يقام على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار جنيه، ويضم نحو 1500 وحدة سكنية بمساحات ما بين 120 و240 مترًا مربعًا ويطور على 6 مراحل.

وتابع عثمان أن الوحدات التي يجري تنفيذها حاليًا سيتم تسليمها خلال عام 2022، وذلك ضمن أول مراحل المشروع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 75% بإنشاءات تلك الوحدات وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التشطيب.

وأوضح أن الشركة تلقت عروضًا من عدة جهات لإبرام اتفاق على غرار ما تم مع شركة التعمير والإسكان لشراء مجموعة كبيرة من الوحدات، ويجري حاليًا دراسة العروض واختيار ما يتناسب مع تطلعات الشركة ويلبي احتياجات المشروع، ويتوافق مع رؤية الشركة للمشروع، الذي تخطط لأن يكون له دور كبير في تقديم إضافة إلى السوق العقارية من خلال منتج عقاري مميز.

وأضاف أن الشركة نجحت في تسويق مرحلتين من المراحل الست لمشروع لاميرادا المستقبل، حيث وقعت اتفاقًا مع شركة التعمير والإسكان، تحصل بموجبه الأخيرة على المرحلة الخامسة بالكامل والتي تضم نحو 1200 وحدة، كما حققت الشركة معدلات بيعية جيدة بالمرحلة الأولى من المشروع، موضحًا أن المرحلتين الأولى والخامسة تمثلان نحو 50% من إجمالي وحدات المشروع.

وأوضح أن الشركة استغلت الهدوء الذي لازم الفترة الماضية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في التركيز على الشق الإنشائي وإنجاز أكبر نسبة ممكنة من المشروع، مع اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة العاملين في مواقع المشروعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الشركة أيضًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في إدارة الأزمة بصورة جيدة، كما أن القطاع الخاص كانت لديه المرونة في تجاوز الأمر على الرغم من الصعوبات والتأثيرات الناجمة عنه.

ولفت إلى أن الشركات العقارية تأثرت مبيعاتها بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، إلا أنه ومع بداية النصف الثاني وتحديدًا خلال شهري يوليو وأغسطس، عادت الحركة إلى السوق مجددًا وإن لم تكن بصورتها الطبيعية، ولكن على الرغم من ذلك فإن ما تحقق ساهم في تعويض جزء من التراجع في المعدلات.

وتابع أن شركة المستقبل تقوم بدور كبير في توفير احتياجات المطورين العاملين في المشروع وهو ما يظهر في أعمال المرافق التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، من محطات الكهرباء والصرف وأعمال الطرق والبنية التحتية، وهو ما يلبي متطلبات المطورين، استعدادًا لاستقبال السكان في المشروعات التي سيبدأ التسليم فيها بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا إن هناك عدة مناطق تضعها الشركة على رأس اولوياتها، وهي تسير على نفس الخطة التنموية التي اعتمدتها الدولة، والتي فتحت من خلالها أفقًا استثمارية واسعة أمام شركات القطاع الخاص، إذ إن المدن جديدة التي تم إطلاقها والمشروعات العملاقة التي يجري العمل على تنفيذها أحدثت طفرة عمرانية كبيرة في مصر استفاد منها الاقتصاد ككل، من فرص للعمل ومعدلات للنمو وتشغيل للعديد من القطاعات.

وأوضح أن القطاع الخاص باتت أمامه العديد من الفرص الواعدة وهو ما تسعى الشركة لاقتناصها، حيث تدرس الشركة دخول مناطق مثل الساحل الشمالي وأيضًا العين السخنة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، كما أن العلمين الجديدة أصبحت نقطة جذب استثماري كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك الخطة التوسعية سيتم البدء في تنفيذها فور الوصول إلى معدلات كبيرة من الإنشاءات والتسليمات بالمشروعات الحالية التي تعمل عليها الشركة سواء لاميرادا المستقبل الذي تقيمه في مستقبل سيتي أو مول لاميرادا بلازا لذي يقام في القاهرة الجديدة.

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