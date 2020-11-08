كولدويل بانكر تتعاقد مع 70 مطورا على تسويق 300 مشروع بالمدن الجديدة

بكر بهجت _ ارتفع عدد الشركات التي تعاقدت معها شركة كولدويل بانكر – مصر للاستثمار والتسويق العقاري إلى نحو 70 شركة ومطورًا عقاريًّا، لمشروعات بلغ عددها أكثر من 300 مشروع موزعة على مختلف المناطق والمدن لجديدة التي تقام حاليًا ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني، وفق محمد سعدة نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن سوق العقارات شهدت مؤخرًا نوعًا من التعافي والنشاط فيما يخص الوحدات السكنية خاصة في القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل، وبخاصة مشروعات «بالم هيلز وماونتن فيو وتطوير مصر واوراسكوم وزد و مراكز وشركة مدينة نصر»، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا ملحوظًا على الشاليهات الساحلية سواء على الساحل الشمالي أو البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مبيعات الوحدات الإدارية والتجارية مقارنة بالأعوام السابقة لارتفاع العائد الاستثماري حيث أصبحت هذه الوحدات من أهم ركائز القطاع مع تقديم منتجات مبتكرة توفر سهولة الاستثمار والتسويق والإيجار.

طلب كبير على الشاليهات بمشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر

وأشار إلى أن كولدويل بانكر أطلقت برنامج CB* Club، الذي يتيح لعملاء الشركة إمكانية الحصول على قروض، وخدمات التشطيب والتصميم، وشراء أجهزة منزلية وكهربائية، وأثاث منزلي وخدمات تأمينية متعددة للوحدات العقارية من خلال أسعار فائدة تنافسية، وخصومات، ونظم تقسيط متعددة تناسب شرائح العملاء كافة حيث تكمن فلسفة البرنامج في خدمة العملاء من لحظة الشراء حتى يشغلها ساكنوها.

وأضاف أن شروط الاشتراك في خدمة CB* Club الجديدة أن يكون المشترك من عملاء شركة كولدويل بانكر- مصر الذين قاموا بشراء وحدات جديدة في أحد المشروعات العقارية التي تتعاون الشركة في تسويقها بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين في مصر على رأسهم بالم هيلز، ماونتن فيو، تطوير مصر، أورا، أوراسكوم للتنمية، ومراكز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، وغيرهم من المطورين العقاريين في هذا القطاع.

ومن جانبه أكد كريم زين، الرئيس التنفيذي بشركة كولدويل بانكر- مصر أن الشركة تغطي أكثر من 300 مشروع مميز في القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، ومدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مستقبل سيتي، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى أخذ التسويق العقاري إلى مستوى جديد من الدعم لعملائها وهو ما يضمن الاعتماد بشكل موسع على التكنولوجيا، وتوفير خدمات جـديدة تساعد فـي تذليل المتطلبات التمويلية المختلفة للعملاء، بالتوازي مع تدريب وتطوير مهارات القوة البشرية بالشركة ليكونوا قادرين على تقديم استشارات سديدة لكل العملاء.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج