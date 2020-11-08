حسن حسين: الوقت الحالي الأنسب لإعادة تنظيم سوق التمويل العقاري

دوت الخليج _ يرى حسن حسين، الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن الوقت الحالي هو الأنسب لإعادة تنظيم سوق التمويل العقاري الذي ما زال يعاني من غياب دوره الفعال في العملية التمويلية، خاصة بعد أن بدأت شركات التطوير العقاري في منح تسهيلات سخية بلغت حد البيع دون مقدمات وطرح فترات سداد طويلة بهدف تنشيط السوق، مما قد يتسبب في مشاكل مالية كبيرة للشركات على المديين المتوسط والطويل.

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وأوضح حسين لجريدة دوت الخليج أن القطاع العقاري ينقسم حاليًا إلى شقين متباينين بعض الشيء، الأول هو المشروعات الحكومية، والثاني المشروعات التابعة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين على وجه الخصوص تعدان من أبرز مشروعات الجانب الحكومي، وتحظيان بمعدل طلب مرتفع سواء من المقيمين في مصر أو من غير المقيمين.

شركات التمويل أقل جهة تقدم تمويلات عقارية.. والتسهيلات الطويلة دون مقدم تهدد استقرار القطاع

وأرجع ارتفاع الطلب في مدينة العلمين إلى المخطط الطموح الذي تتبناه الدولة بغرض تحويل المنطقة إلى وجهة للسياحة والإقامة على مدار العام، كما نجحت العاصمة الإدارية في جذب اهتمام الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء، كما بدأ كثيرون يرون فرصة جيدة للسكن في العاصمة الجديدة.

وتابع: «من الناحية الأخرى يواجه القطاع غير الحكومي عقبات السوق المرتبطة بأزمة وباء كورونا وكذلك التباطؤ الذي أصاب القطاع العقاري قبل ذلك والناتج عن انخفاض الطلب على المنتجات التي يطرحها القطاع الخاص بشكل عام بشريحة الوحدات الموجهة للطبقات ذات الدخل المرتفع، في حين يظهر الطلب بقوة في شريحتي متوسطي ومحدودي الدخل إذا تطابقت مواصفات الوحدات مع متطلبات المبادرة التي طرحها البنك المركزي المصري».

ضعف سيولة السوق الثانوية سبب تباطؤ البيع الأولي وتراجع شهية الشراء بغرض الاستثمار

وأكد حسن حسين أنه بالنظر عبر رؤية تشريحية أعمق للقطاع العقاري نجد أن هناك اختلافًا كبيرًا بين وضع السوقين الأولية الخاصة ببيع الوحدات الجديدة لأول مرة والثانوية المتعلقة ببيع الوحدات من مشترٍ لآخر، مشيرًا إلى ضعف السيولة في السوق الثانوية منذ نحو عامين وإن كانت بدأت تتحسن نسبيًّا مع تراجع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق الأولية بهذا الضعف نتيجة تراجع الإقبال على الشراء بغرض الاستثمار لصعوبة لإعادة البيع وتركز الطلب على الاحتياج الفعلي للسكن.

وأوضح حسين أن ضعف دورة السيولة بالسوق الأولية دفعت المطورين تجاه تخفيض أحجام المقدمات والتي بلغت حد التعاقد دون مقدم، وكذلك تم إطالة فترات السداد تدريجيًّا من عامين أو ثلاثة بهدف جذب العملاء وصولًا لأكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيؤثر سلبًا على السيولة النقدية وحجم مديونيات شركات التطوير العقاري.

وقال الخبير المالي: «المطورون اعتادوا العمل وفقًا لنموذج توفير السيولة من أموال مقدمات الحجز لتغطية تكلفة البناء في حين أن الوضع التنافسي الحالي ينذر بمخاطر كبيرة، تستدعي التحرك تجاه تنظيم السوق».

وأكد حسن حسين أنه كان من أول من نادوا بإعادة تنظيم هذه السوق، وتم إعداد ورقة عمل ورفعها للحكومة والجهات المختلفة.

وأضاف: «يجب إعادة تنظيم السوق بصورة سريعة حتى يستطيع المطور الحصول على أمواله كاملة خلال عامين أو ثلاثة على أن يترك مهمة توفير آجال تمويل طويلة لشركات التمويل العقاري.. فشركات التمويل العقاري حاليًا هي أقل جهة تمنح تمويلات عقارية، في حين يلعب المطور حاليًا عدة أدوار مؤثرة قد تضره لاحقًا».

وتابع: «الوقت مناسب لكل الأطراف، فإعادة التنظيم ستفيد المطور وشركات التمويل وكذلك ستحمي الدولة والقطاع العقاري من التهديد المحتمل».

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