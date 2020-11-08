مال وأعمال

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

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روسيا اليوم _ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء أقال كلا من وزير الخارجية، ورئيس المخابرات، وقائد الجيش.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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