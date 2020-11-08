انطلاق القمة السنوية السابعة للسيارت إيجيبت أوتوموتيف الربع الأول من 2021

تستعد شركة إيجيبت أوتوموتيف لعقد القمة السنوية السابعة للسيارات خلال الربع الأول من العام المقبل لمناقشة آخر التطورات في القطاع الذي يشهد حراكاً كبيراً خاصة في السيارات الكهربائية.

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وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق والرئيس الشرفي للقمة السابعة للسيارات، إن مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف يكتسب زخماً كبيراً عاماً بعد عام، حيث يعد الملتقى الرئيسي لكافة الأطراف المرتطبة بالقطاع، كما أن التوصيات التي خرجت من القمم الست السابقة تم العمل بها من جانب الجهات المختلفة.

ومن جانبه، قال محمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، إن الــدورة السابعة للمؤتمــر تهدف إلــى تســليط الضــوء علــى المتغيــرات التــي يشــهدها قطاع السيارات المصري، وتوضيــح أهــم المحاور الفاعلة في الصناعة، والتي تشهد زخــماً تكنولوجــياً يتطلــب المزيــد مــن الجهــود والاســتثمارات لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي مجــال صناعــة الســيارات، بالتزامــن مــع الاهتمــام الكبيــر الــذي تقدمــه الدولــة لتشــجيع وتطويــر الصناعــة.

ويناقش المؤتمر توضيــحاً لرؤيــة الحكومــة خــلال الســنوات المقبلــة، فيمــا يتعلــق بإســتراتيجية صناعــة الســيارات، وعــرض الفــرص الاســتثمارية المتاحــة بالقطاع، إلى جانب إبراز أهمية السيارات الكهربائية في المستقبل ودور الدولة في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية وأثرها البيئي في مصر.

وعقدت القمة السنوية للسيارات 6 دورات سابقة برعاية رئاسة الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.

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