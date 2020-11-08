مصر إيطاليا تقترب من تحقيق 2.5 مليار جنيه مبيعات

بكر بهجت _ اقتربت قيمة المبيعات التعاقدية التي حققتها شركة مصر إيطاليا العقارية خلال العام الجاري من 2.5 مليار جنيه، وهو المستهدف الذي وضعته عقب التغيرات التي فرضت نفسها على الساحة مع ظهور فيروس كورونا، وفق المهندس محمد العسال الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن المبيعات التي وضعتها الشركة في خطتها مطلع العام كانت تصل إلى نحو 4.5 مليار جنيه.

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أضاف العسال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المبيعات التي تحققت كان النصيب الأكبر منها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما أعطى مؤشرًا تفاؤليًّا بشأن الوضع في العام المقبل، حيث تخطط الشركة لتحقيق مبيعات وفق خطتها المبدئية بنحو 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تلك القيمة ستكون مدعومة باستمرار الرواج الحالي في السوق.

وأوضح أن الشركة تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المقبل، سواء ما يتعلق بالإنشاءات أو المبيعات، وأيضًا التسليمات، إذ إن الشركة تعتزم تسليم وحدات وفيلات في مشروعات البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة وكاي العين السخنة وكايرو بيزنس بارك الإداري في القاهرة الجديدة ولانوفا فيستا بالتجمع الخامس.

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وتابع أن التسليمات تتوزع على نحو 70 فيلا في مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونحو 15 مبنى في مشروع كايرو بيزنس بارك الإداري، وما يتراوح بين 70 إلى 80 وحدة في كاي العين السخنة، ونحو 15 إلى 20 فيلا في كومباوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس.

وتمتلك «مصر ــ أيطاليا» مشروعين في العاصمة الإدارية، هما «البوسكو» على مساحة 207 أفدنة و«فينشي» على مساحة 110 أفدنة، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، ويعد الطرح في البورصة أحد الوسائل الرئيسية الذي ستعتمد عليه الشركة بحسب ما أعلنته في أكثر من مناسبة، مرجعة ذلك إلى أنها تمتلك محفظة أراضٍ جيدة، والتي يمكن أن يتم تقييمها ضمن عملية الإعداد للطرح، والذي كان مقررًا أن يتم اتخاذ قرار به خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن تبعات ظهور فيروس كورونا وما نتج عنه من تغيرات أدى إلى إرجاء ذلك.

وتعتزم الشركة ضخ 500 مليون جنيه في مشروع كاي السخنة، وذلك لإقامة المرحلة الأولى التي تضم 200 وحدة، ضمن خطة الشركة لبدء التسليم بها، ويصل إجمالي وحدات المشروع إلى 350 وحدة، إلى جانب الشق الفندقي، وتبلغ قيمة استثمارات المشروع شاملة سعر الأرض والفندق نحو 2.4 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق الذي يضم 200 غرفة، خلال عام 2024 وفق الجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 9.5 مليون متر مربع تجري تنميتها باجمالي استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليار جنيه، حيث تصل قيمة أرض مشروع «إل بوسكو» 2.8 مليار جنيه، وقيمة أرض مشروع فينشي ملياري جنيه.

وفي مايو الماضي وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 650 مليون جنيه من بنوك الأهلي المصري والمصري الخليجي والاستثمار العربي، وذلك لتمويل مشروع الشركة في القاهرة الجديدة كايرو بيزنس بارك، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات، وتتوزع مساهمات البنوك المشاركة في القرض إلى 46% للبنك الأهلي و40% للبنك المصري الخليجي، و14% لبنك الاستثمار العربي، ومن المتوقع أن يتم استلام القرض على 3 شرائح، على أن يوجه القرض بالكامل لإنشاءات مشروع «كايرو بيزنس بارك» البالغة تكلفته الاستثمارية 1.5 مليار جنيه.

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