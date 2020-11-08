جاسر بهجت: مدار تخطط لاستثمار 1.5 مليار جنيه في أزهى السخنة

بكر بهجت _ تخطط شركة مدار للتطوير العقاري لاستثمار نحو 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل في مشروع أزهى الذي تقيمه بالعين السخنة، بما يرفع حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع إلى نحو 4.5 مليار جنيه بنهاية 2021، وفق جاسر بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تستعد لطرح مشروع فندقي باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه داخل مشروع أزهى.

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أضاف بهجت في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه في المشروع حتى الآن، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على الساحة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، لافتًا إلى أن السوق بدأت في العودة مجددًا إلى النشاط مع مطلع الربع الثالث ما يمهد لتحقيق معدلات مقبولة خلال العام المقبل.

6 مليارات جنيه حجم المبيعات حتى الآن رغم تحديات السوق

وأشار بهجت إلى أن مدار انتهت من تسليم 300 وحدة داخل المشروع في ظل الضغوط التي واجهتها السوق العقارية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن تركيز الشركة على الشق الإنشائي ساهم في الالتزام بالجدول الزمني، وهو ما تسعى إلى تحقيقه خلال الأشهر المقبلة، وفق التعاقدات المبرمة مع العملاء.

وتقدر مساحة مشروع أزهى بنحو 1.6 مليون متر مربع وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 15 مليار جنيه ويضم 2000 وحدة سكنية متنوعة و5 فنادق سياحية.

ووقعت شركة مدار قبل أيام عقدًا مع شركة بينوي المتخصصة في الاستشارات الهندسية لتصميم المنطقة التجارية بوسط مشروع أزهى الذي تعمل عليه في العين السخنة، إلى جانب افتتاح أول الفنادق في المشروع والذي أطلقت عليه اسم «تانوك».

وقال إن الشركة تستعد لافتتاح فندق «تانوك» ويضم 150 غرفة خمس نجوم للاستفادة من مناطق الجذب السياحي في العين السخنة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مدار أن منطقة العين السخنة شهدت تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وبدأت للتحول إلى منطقة إعاشة دائمة بدلًا من كونها منطقة سياحية موسمية، الأمر الذي كان له دور كبير في جذب العديد من الشركات التي ضخت استثمارات بمليارات الجنيهات خلال الأعوام الماضية.

ويرأس جاسر بهجت أيضًا مجلس إدارة شركة أماكن للتطوير العقاري، والتي انتهت من التصميمات الخاصة بالمشروع التجاري الإداري الذي تعمل على إقامته في القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في الإنشاءات عقب معرض سيتي سكيب.

وأشار بهجت في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» إلى أن الشركة تضع في اعتبارها أيضًا الموجة الثانية من كورونا والتي على أساسها سيتم تحديد الجدول الزمني للمشروع، مضيفًا أن الشركة أوقفت مفاوضاتها حول مشروع الشراكة الذي كانت تعتزم العمل عليه في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تراجعت عن هذا التوجه في الفترة الحالية.

وتعمل أماكن للتطوير حاليًا على مشروع تجاري إداري بالقاهرة الجديدة على مساحة 10 آلاف متر في شارع التسعين، وانتهت من التصميمات الخاصة به، وكانت تتفاوض على تطوير 6500 متر في العاصمة الإدارية لإقامة مشروع تجاري أيضًا.

وفي يوليو الماضي قال بهجت لجريدة «دوت الخليج» إن الشركة تخطط لإطلاق مشروع ثانٍ في القاهرة الجديدة، بخلاف المشروع التجاري الذي تعمل عليه الآن في نفس المنطقة، وذلك ضمن الخطة التوسعية للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة ترى في القاهرة الجديدة فرصًا واعدة وطلبًا متزايدًا مما يستوجب العمل على تلبيته واستغلاله استثماريًّا بالصورة الأمثل.

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