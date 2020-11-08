سيتي إيدج تبدأ تسليم 1000 وحدة بمشروع المقصد خلال عام

بكر بهجت _ قال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن الوحدات التي تم طرحها في مشروع المقصد والبالغ عددها 1000 وحدة من المخطط أن يتم تسليمها خلال عام من الآن، وفق الجدول الزمني للإنشاءات الذي تسير عليه هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الشركة تتوقع إقبالًا كبيرًا على الوحدات خاصة أن معظمها يتوافق مع مبادرة البنك المركزي المصري.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف أن العاصمة الإدارية تشهد رواجًا وطلبًا متزايدًا على المشروعات بها، وهو ما ظهر في حجم المبيعات التي حققتها الشركات العاملة بالمشروع على الرغم من التحديات التي واجهت السوق خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الشركات استعادت عافيتها بدءًا من النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن يستمر الوضع على تلك الحال خلال الفترة المقبلة.

وأشار المكاوي إلى أن بدء التسليم في العاصمة الإدارية والذي ستكون بدايته من مشروع المقصد، سيكون له دور كبير في رفع العائد الاستثماري للمشروع ككل، إلى جانب انتقال الحكومة للعاصمة، وهو ما سيرفع الإقبال من جانب آخر على المشروع، موضحًا أن غالبية الوحدات المطروحة في مشروع المقصد ريزيدنسز الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، خاضع لمبادرة البنك المركزي المصري، على أن يكون استلام الوحدات في خلال عام.

وأعلنت الشركة قبل يومين عن طرح 1000 وحدة سكنية بمشروع المقصد في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بمشاركة شركة الأولى وبنكي قناة السويس والمصري الخليجي.

وقالت الشركة إنها ستبدأ تسليم عدد من الفيلات بمنطقة المقصد فيلات خلال الأشهر القادمة، لتكون بذلك أول شركة تبدأ تسليم وحدات كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للسكن في العاصمة الإدارية في خلال أقل من عامين منذ الإعلان عن طرح الوحدات في الربع الأول من عام 2019.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى الوصول بمبيعاتها بعد 3 سنوات إلى نحو 30 مليار جنيه في العام الواحد، وذلك وفق الخطة التي وضعتها لتسويق المشروعات المملوكة لها والمشروعات التي تتولى تسويقها لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن المبيعات سترتفع تدريجيًّا إلى 18 مليار جنيه في العام الأول ثم 22 مليار جنيه في العام الثاني و30 مليار جنيه في العام الثالث.

وأشار إلى أن مبيعات عام 2018 سجلت نحو 8 مليارات جنيه، وفي 2019 بلغت المبيعات 10.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات خلال العام الجاري أعلى من المتحقق خلال العام الماضي، على أن تقترب من 11 مليار جنيه.

مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية حققت مبيعات كبيرة في السنوات الماضية

وفي تصريحات له مؤخرًا قال المكاوي إن شركة سيتي إيدج حققت مبيعات بقيمة تتراوح بين 650 إلى 700 مليون جنيه من المرحلة الثانية بمشروع مزارين الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وفق الاتفاق المبرم بينهما، مضيفًا أن تلك المبيعات المتحققة سترتفع بنهاية العام إلى مليار جنيه، وذلك بما يساوي القيمة البيعية للمرحلة.

ولفت المكاوي إلى أن الشركة تعتزم ضخ 400 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات بمشروعها في مدينة الشيخ زايد «إيتابا سكوير» وذلك للوصول بإجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام الجاري إلى 850 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة ستحصل على قرضين الأول بقيمة 1.1 مليار جنيه لمشروع إيتابا سكوير، والآخر بقيمة 700 مليون جنيه للشق الفندقي في المشروع.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة من يناير لأغسطس 7 مليارات جنيه، في مشروعات إيتابا، والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، مستهدفة مبيعات بنهاية العام تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج إن السوق بدءا فعليا في استعادة نشاطه بقوة وظهر ذلك في شهر يونيو الماضي حيث حققت الشركة أكثر من ضعف المبيعات التي تم تحقيقها في الخمسة أشهر الأولي من السنة، مشيرا إلى أن ذلك مؤشرا جيدا على الأوضاع خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المكاوي أن الوحدات المباعة إلكترونيا خلال تلك الفترة تمثل ما بين 15 إلى 18% من إجمالي مبيعات الشركة التي تحققت خلال الأشهر الست الأولى من العام، لافتا إلى أن الشركة تسعى بصورة كبيرة نحو تحقيق أهدافها على الرغم من التحديات التي ظهرت على الساحة خلال الأشهر الماضية ليس في مصر فقط، وإنما في العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت المكاوي إلى أن سيتي إيدج حققت مبيعات بقيمة تتراوح بين 650 إلى 700 مليون جنيه حتى الشهر الماضي، وذلك من المرحلة الثانية بمشروع مزارين الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وفق الاتفاق المبرم بينهما، لافتا إلى أن تلك المرحلة -التي تم إطلاق اسم مزارين أيلاندز عليها- تقام على مساحة 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا، تتراوح مساحاتها من 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر، فيما تصل المساحة الإجمالية لمشروع مزارين إلى 707 أفدنة.

وتعتزم شركة سيتي إيدج وف قما أعلنته مؤخرا تحقيق هدف التحول أيضًا إلى مطور عام خلال 3 سنوات، مع تنفيذها لخطة التوسع التي تسعى إليها عبر الحصول على العديد من الأراضي في مناطق واعدة، مشيرًة إلى أن محفظة أراضي الشركة حاليًا تصل إلى نحو 700 ألف متر مربع في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بإضافة الأرض التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج