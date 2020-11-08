مال وأعمال

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير السودان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة

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عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

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وأكد رئيس هيئة الاستثمار على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، منها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، الصناعات التحويلية، الأدوية، الإنتاج الحيواني، صناعة السكر، والتطوير العقاري.

هذا وقد أشاد سفير جمهورية السودان بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، كما أعرب عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية في مصر والمعاونة الفنية التي تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار في السودان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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