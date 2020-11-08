ماجد شريف العضو المنتدب للشركة: وفاء سوديك بالالتزامات مع العملاء حصنها من دخول حرب الأسعار

قال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» إن الزخم الذي شهده معرض سيتي سكيب يعكس الأساسيات القوية للسوق العقارية، والتي أكدت أن التباطؤ الذي شهده وقتي، إذ أن السوق بدأت في العودة إلى الظروف الطبيعية سواء ما يتعلق بالمبيعات أو التسليمات أو التحصيل من العملاء.

وأضاف في لقاءه مع بوابة دوت الخليج جورنال خلال فاعليات معرض «سيتي سكيب»، أن شركة سوديك ملتزمة بمواعيد التسليم في مشروعاتها والمواصفات المتفق عليها، وتضع أسعار واشتراطات لا تسمح لها بالدخول في حرب أسعار، وذلك في تعليقه على العروض التي قدمتها عدة شركات من مقدمات صفرية وفترات سداد طويلة.