مكاسب البورصة تصل إلى 0.48% في ختام التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات العربية والأجنبية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.48%، وأغلق عند مستوى 10680 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.33%، وأغلق عند مستوى 63.46 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65%، و 0.57% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 601.373 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 28.240 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 82 شركة مقابل تراجع 76 في حين لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.599 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 17.434 مليون جنيه، مقابل 10.835 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.294 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 4.673 مليون جنيه، مقابل 378.906 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.304 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 7.035 مليون جنيه، مقابل 4.731 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 87.44% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على6.8% والعرب على 5.76% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 16.76% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.23%.

وتصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.83%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.75%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.64%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.98%، ثم سهم الإسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 9.98%.

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