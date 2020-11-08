بنكا مصر والتعمير والإسكان يوقعان بروتوكولا لإقامة وتسويق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية

دوت الخليج – وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والإسكان، بهدف وضع آليات للتعاون المشترك بين البنكين لإقامة وتسويق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.

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وقع الاتفاق كل من: محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، اليوم الأحد، بمقر بنك مصر، حسبما ذكر بيان صادر عن البنك الحكومي.

وأضاف البيان أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والتي تهدف إلى التوسع في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة تلك التي تؤدي إلى توفير فرص العمل والسكن.

ويمتلك بنك مصر العديد من قطع الأراضي المتميزة التي تصلح لإقامة المشروعات (سكنية / تجارية / ادارية / ترفيهية)، كما يمتلك بنك التعمير والإسكان خبرة واسعة في مجال إنشاء وإقامة وتسويق المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية المتميزة على مستوى الجمهورية ولديه كوادر متخصصة مؤهلة للقيام بتنفيذ مثل تلك المشروعات، حسبما أورده البيان.

ويتيح البروتوكول إلى البنكين منح تمويل لمشتري الوحدات في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقارية والمعمول بها داخل مصر، بما يتفق مع السياسة الائتمانية للبنكين، حيث يتم منح التمويل العقاري بما يخدم كافة شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام.

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