أورنچ مصر تبرم شراكة مع ديزر لإتاحة باقة Premium لعملائها

دوت الخليج – أعلنت شركة أورنچ مصر، عن شراكة حصرية مع ديزر، منصة خدمة البث الموسيقي، تتيح بموجبها لعملائها ولأول مرة فرصة تجربة باقة Deezer Premium مع وصول غير محدود لمجموعة كبيرة من الموسيقى والبودكاست، والتي سيحظى بها المستخدمون مجاناً لمدة شهر.

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وقالت الشركة في بيان، إنه أصبح من السهل لعملاء أورنچ الاشتراك وإجراء عملية الدفع لتطبيق ديزر من خلال باقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع أو بنظام الفاتورة الشهرية، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالمزايا الاستثنائية لدى ديزر دون إعلانات مع الوصول الفوري إلى 56 مليون مقطوعة، والتي تتضمن محتوى محلي وعالمي مخصص، بما في ذلك المحتوى الرقمي الحصري.

وأضافت أنه يمكن للعملاء الافراد أيضاً الحصول على خصم 50% حتي يناير 2021 والتي ستقدم الى أول مئة ألف مشترك.

وقال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أورنچ مصر، إن الشركة ستقدم بالتعاون مع ديزر وكبرى الشركات المتخصصة في الإنتاج الفني تجربة فريدة لعملائها من خلال أكبر منصة للموسيقى والتي تشمل باقة متنوعة من المحتوى العربي والأجنبي والأغاني الحديثة والحصرية تلبي الأذواق كافة.

من جانبه، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن الموسيقى تعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة في مصر، لذلك نريد أن نسهل على المتابعين الاستمتاع بأغانيهم المفضلة.

وأضاف أن شركته متحمسة للغاية لإطلاق هذه الشراكة في مصر مع أورنچ مصر، وسيتيح هذا التعاون لعملاء أورنچ جميع مزايا ديزر الاستثنائية بكل سهولة.

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