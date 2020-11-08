مدبولي يستعرض مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية الاشتراطات البنائية الجديدة

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.
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وجرى خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي سيتم تطبيقها بالتوازي في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، وهي المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني بتلك المحافظات، تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.
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