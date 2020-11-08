ترامب: أي خطأ في نظام الفرز يهدد الانتخابات بأكملها

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العربية دوت نت – جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأحد، اتهاماته بوجود تزوير تخلل التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بحصول المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي، مؤكداً أن أي خطأ في نظام فرز الأصوات يهدد الانتخابات بأكملها.
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وقال في سلسلة تغريدات نشرها على “تويتر”، “يجب أن ندقق في الأصوات، لدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا”.
كما أضاف “يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر”.
وتابع متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية “من غير المنطقي أن يتفوق بايدن على أوباما في بعض الولايات”.
كما وضع موقع “تويتر” علامات تحذيرية على تغريدات ترمب.
من جانبه غرد محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، رودي جولياني، في تغريدة نشرها على منصة التغريدات الشهيرة، مؤيدا ما قاله ترامب حول تزوير الأصوات في بنسلفانيا.
وكتب “ليلة الانتخابات في بنسلفانيا تم إلغاء 800 ألف صوت من خلال مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع التي تم فرزها دون أي مراقب جمهوري”.
وتساءل “لماذا تم استبعاد الجمهوريين؟”، مؤكدا أنه سيتوجه للمحكمة.
يشار إلى أن هناك الكثير من أفراد دائرة ترامب المقربة يحرضونه على مواصلة القتال وعدم الانصياع بسهولة لنتائج الانتخابات، بما في ذلك محاميه الشخصي، رودي جولياني.
وكان عمدة نيويورك السابق يعد بتزويد الرئيس بدليل على تزوير الناخبين، لكنه لم يقدم سوى القليل، بما في ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت.
كما حثّ ابنا ترمب البالغان، دونالد جونيور وإريك، والدهما على مواصلة القتال والتحدي.
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