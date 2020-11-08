فودافون مصر: المفاوضات مع الاتصالات السعودية لازالت جارية مع الشركة الأم

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فاروق يوسف – قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن المفاوضات مع شركة الاتصالات السعودية مازالت جارية، ولكنها مع الشركة الأم “فودافون العالمية”.
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وأضاف عبد الله، في مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الإدارة المحلية ليست معنية بمسألة الصفقة، لأن استراتيجية فودافون مصر هو زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
أشار إلى أن هيكل المساهمين تغير 4 مرات منذ نشأة فودافون مصر، ولكن لن يؤثر هذا إطلاقًا على استراتيجية فودافون.
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