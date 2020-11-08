فودافون مصر: لا نية للحصول على قروض لدفع قيمة الترددات الجديدة

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فاروق يوسف – قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنها في مرحلة استلام الترددات الجديدة، وهناك خطة زمنية محددة للحصول عليها على المدى القريب.
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وأضاف عبد الله، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن استخدام هذه الترددات سيمكن فودافون من تعزيز تواجدها في السوق المصرية، ويساعد العملاء من استخدام البيانات بسهولة.
وتابع أن الشركة لن تتجه للحصول على أي قروض لدفع قيمة هذه الترددات والبالغة 540 مليون دولار.
ومن جانبه، أوضح أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، أن طريقة الدفع ستكون 50% مقدم عند التعاقد على التخصيص، و25% بعد سنة، و25% بعد سنة أخرى.
ولفت إلى أن الدفعة الأولى بالدولار الأمريكي، والدفعتين اللاحقتين بالدولار أو بما يوازيه بالجنيه المصري.
واعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسبوع الماضي، النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين: النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540,000,000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305,000,000 دولار أمريكي.
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