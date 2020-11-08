فودافون مصر تضخ 1.5 مليار جنيه لإعادة توزيع الترددات الجديدة

فاروق يوسف – قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنها ستضخ 1.5 مليار جنيه؛ لإعادة توزيع الترددات الجديدة، وشراء أجهزة ومعدات جديدة.

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ووفقًا لعبد الله، فإن فودافون استثمرت في آخر 3 سنوات، نحو 13 مليار جنيه، منهم 5 ملايين جنيه استثمارات في العام الجاري.

وتنتظر فودافون الحصول على الترددات الجديدة التي حصلت عليها مؤخرًا، ومن المقرر استخدامها في تعزيز استخدام البيانات، وتحسين خدمات الصوت.

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