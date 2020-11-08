فودافون: استثمرنا أكثر من 65 مليار جنيه في السوق المصرية حتى الآن

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فاروق يوسف – قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إنها استثمرت ما يزيد عن 65 مليار جنيه، منذ نشأتها في السوق المصرية وحتى الآن.
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وأوضح عبد الله، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الشركة استثمرت في آخر 3 سنوات، نحو 13 مليار جنيه، منهم 5 ملايين جنيه استثمارات في العام الجاري.
وأضاف أن الحصول على الترددات الجديدة سيتطلب ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتنتظر فودافون الحصول على الترددات الجديدة التي حصلت عليها مؤخرًا، ومن المقرر استخدامها في تعزيز استخدام البيانات، وتحسين خدمات الصوت.
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