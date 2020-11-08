أيمن عصام: تعدد الجهات للحصول على تراخيص إنشاء أبراج الشبكات هي العائق أمام قطاع الاتصالات

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فاروق يوسف _ أكد أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، أن تعدد الجهات للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء أبراج الشبكات هي العائق أمام قطاع الاتصالات.
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أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن ترخيص البرج الواحد يحتاج موافقة من 21 إلى 24 جهة، وهو الأمر الذي يسبب ندرة وضعف تواجد الأبراج في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الموافقة تستغرق فترة زمنية من 6 إلي 12 شهرا
وقال إن العملاء تتوجه لشراء معدات غير مرخصة وغير شرعية لتقوية الشبكات، وهو ما يتسبب أيضًا في ضعف الشبكات، وحدوث مشكلات في هذا الاتجاه.
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