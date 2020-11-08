بريطانيا تسجل 20572 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة

_ أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 20572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد و156 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتقل إصابات يوم الاحد ووفياته عن الأرقام المسجلة يوم السبت. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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