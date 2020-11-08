الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد حتى 3 قروش

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، في غالبية بنوك القطاع المصرفي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفض متوسط سعر الدولار بحوالي قرشين، ليبلغ 15.6192 جنيه للشراء، و15.7192 جنيه للبيع، اليوم الأحد، في مقابل 15.6375 جنيه للشراء و15.7375 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار اليوم، تراجع الأخضر قرشًا واحدًا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع الخميس الماضي.

كما خسر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع مقارنة بنحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وخفض بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليبلغ مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بدلًا من 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدولار بواقع 3 قروش في بنك التعمير والإسكان، محققًا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما فقد الدولار قرشين في بنك عوده، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بدلًا من 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار قرشين في بنوك: بلوم وقناة السويس والأهلي الكويتي، متداولًا عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وخفض بنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بمقدار 3 قروش، ليبلغ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، مقارنة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار عند نفس مستوى تداوله الخميس الماضي في بنك إتش إس بي سي، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج