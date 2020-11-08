إيطاليا تسجل 32 ألفا و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إنها سجلت 32 ألفا و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 39 ألفا و811 أمس السبت.

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كما رصدت الوزارة 331 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 في انخفاض عن 425 في اليوم السابق.

لكن عدد الفحوص التي أجريت كان أقل من أمس السبت.

وتوفي ما مجموعه 41 ألفا و394 بسبب كوفيد-19 في إيطاليا التي سجلت 935 ألفا و104 إصابات منذ بداية تفشي المرض.

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