البورصة تتأثر بصعود الأسهم الأوروبية بعد فوز بايدن وتصعد 0.96% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ قفزت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم متأثرة بصعود الأسهم الأوروبية بعد فوز المرشح جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.96%، ليتداول عند مستوى 10782 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.60%، ليتداول عند مستوى 63.84 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96%، و1.11% على التوالي.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 370.09 نقطة، كما ارتفع “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 5984.2 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.6 بالمائة إلى 12484.8 نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 1.4 بالمائة إلى 5040.5 نقطة.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 94.315 مليون جنيه على 135 شركة من خلال 3602 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية المصدرة لعدد 580 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.113 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 82 شركة مقابل تراجع 13 في حين لم تتغير أسعار 40.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.480 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.738 مليون جنيه، مقابل 258.712 الف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 908.888 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.650 مليون جنيه، مقابل 741.846 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 571.319 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.335 مليون جنيه، مقابل 1.783 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.65%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.62%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 4.57%.

في حين تصدر سهم مستشفي النزهة الدولي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.85%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.66%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.22%.

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