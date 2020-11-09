رواد النيل: 30 ألف خدمة في مجال ريادة الأعمال استفاد منها أكثر من 14 ألف شاب خلال عام

نجحت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في تقديم نحو 30 ألف خدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال، استفاد منها أكثر من 14 ألف شاب ورائد أعمال والشركات الصغيرة والناشئة خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020، تنوعت بين 10 خدمات رئيسية، منها دراسات الجدوى وتأسيس المشروعات والتراخيص وتيسير الحصول على تمويلات والتقييم المالي والتحول الرقمي.

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وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل ، إن هذه الخدمات توزعت بين 11 ألفا و536 خدمة لنشر المعرفة و3 ألاف و228 خدمة تدريب وبناء قدرات و3 ألاف و124 خدمة دراسة جدوى وخطط عمل والفان و575 خدمة تيسير الحصول على تمويل، وألفان و523 خدمة تكوين الأفكار والمشروعات الجديدة.

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وأضاف أن الخدمات تضمنت أيضا، ألفان و286 خدمة تيسير التسجيل والحصول على التراخيص، وألفا و620 خدمة تأسيس مشروعات جديدة وألفا و573 خدمة تشبيك م موردين وأسواق، وألفا و260 خدمة تحليل وتقييم مالي بالاضافة إلى خدمات التحول الرقمي.

وأوضح أن الذكور استحوذوا على 79 في المائة من الخدمات المقدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، بما يعادل 11 ألفا و101 شاب ورائد أعمال، فيما استحوذت الإناث على 21 في المائة من الخدمات المقدمة بما يعادل 3 ألاف و10 شابات ورائدات أعمال.

وحول الفئات العمرية المستفيدة من خدمات مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل ، أشار الدكتور أحمد حسني مدير برامج تطوير الأعمال بالمبادرة إلى أن الفئات العمرية من 30 إلى 40 سنة استحوذت نحو ثلث الخدمات المقدمة، فيما استحوذت الفئات العمرية من 18 سنة ل 25 سنة على 22 في المائة من الخدمات ومن 25 سنة إلى 30 سنة على 15 في المائة ، ومن 40 سنة إلى 50 سنة على نحو 17 في المائة.

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