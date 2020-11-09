الليرة التركية تقلص خسائرها وترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2019

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_ ارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2019 وسط تكهنات بأنه سيتم رفع أسعار الفائدة عقب إقالة محافظ البنك المركزي المصري التركي. لذلك، اكتسبت العملة الأسوأ أداءا في الأسواق الناشئة هذا العام،بما يصل إلى 4.1% مقابل الدولار.
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وقد جاءت التكهنات بأنه من المرجح رفع سعر الفائدة تلوح في الأفق بعد أن أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي المصري التركي، مراد أويسال، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعقب ذلك يوم الأحد إعلان وزير المالية بيرات البيرق – صهر أردوغان – استقالته.
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ويجدر ذكر أن الليرة التركية قد فقدت نحو 30% مقابل الدولار في عام 2020، وقد تسارع الانخفاض منذ أن امتنع البنك المركزي المصري التركي عن رفع سعر الفائدة في اجتماعه في أكتوبر الماضي.
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