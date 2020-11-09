أهم طرق الربح من الإنترنت

نتحدث في هذا المقال عن الطرق الشائعة التي يمارسها الفريلانسر والأشخاص الذين يبحثون عن مصدر دخلٍ إضافي حيث أن راتبهم لا يكفي لمواكبة غلاء المعيشة والأسعار التي تزداد يوماً بعد يوم، وهذا منطقي جداً لأنني أعيش نفس الأمر كتجربة واقعية، وأعمل عبر الانترنت مع زبائن من مختلف الدول كمهام تقنية على مواقعهم الالكترونية أو ما يتعلق بالمحتوى وصناعته أو تحسينه.

في هذا المقال نجمل النقاط التي سنتطرق لها بدايةً في التالي:

الربح من التجارة الالكترونية

الربح من التسويق بالعمولة

الربح من التداول أو المراهنات عبر الانترنت

الربح من تطبيقات الجوال

الربح من التدوين وجوجل أدسنس

الربح من منصات العمل الحر

الربح من التجارة الالكترونية

غالبًا ما يتم الخلط بين التجارة الإلكترونية وبين الأعمال الإلكترونية، على الرغم من أنها لا علاقة لها ببعضها البعض.

تشير الأعمال الإلكترونية فقط إلى تبادل السلع والخدمات بين البائع والمستهلك، بينما تشير التجارة الإلكترونية إلى العملية الكاملة اللازمة لإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

في التجارة الإلكترونية، يمكننا أن نجد على سبيل المثال:

التسويق الجذاب

مبيعات الإعلانات.

SEO

التسويق عبر البريد الإلكتروني.

الربح من التسويق بالعمولة

المسوق بالعمولة أو افليت هو لقب شائع جداً في عالم الإنترنت ويطلق على الشخص الذي يسوق لمنتَج أو خدمة تكون تابعة لشخص أو شركة أخرى، ومقابل هذا التسويق والترويج في حال حدوث أية عمليات بيع يتقاضى هذا المسوق عمولة أو commission لقاء كل عملية بيع ساهم في حدوثها.

من هنا جاءت التسمية الانجليزية لهذا الشخص Affiliate أي أنه يتبع للمنتِج كونه يسوق منتَجاً ليس له في الأصل لكن يقوم بذلك لصالح غيره.

احتمال المنتجات والخدمات التي يمكن أن يسوق لها كبير ولا يعد ولا يحصى، بعضها مادي، كأن يسوق مثلاً لملابس، أحذية، ساعات، أدوات منزلية، منظفات… ويمكن أن يكون على شكل خدمات: كأن يسوق لباقات اشتراك الإنترنت التي تعود لإحدى الشركات المزودة لهذه الخدمة، أو أن يسوق لخدمات مكتب سياحي معين…

كما يمكن أن تكون المنتجات رقمية، كأن يسوق دورات وكورسات شخص آخر أو مدرس آخر أو حتى موهوب معين، كمجال الطبخ أو دورات تعليم الفنون.

الربح من التداول أو المراهنات عبر الانترنت

يميل كثيرُ من الأشخاص الى أحلام الثراء السريع والتي لا يقصدون بها رحلة الجهد والتعب أو دوام المشاريع التقليدي، إنهم يحلمون بيوم وليلة أن يصبحوا من الأثرياء بسهولة، هذه الفئات التي تتجه إلى كازينوهات عربية أون لاين أو تداول العملات والأوراق المالية والمضاربة بالأسهم وما شابه.

طرق الربح من تطبيقات الجوال

الربح من الإعلانات

التطبيقات المدفوعة

إضافة ميزات (Features) مدفوعة

الحصول على الترافيك

الاشتراكات

بيع التطبيق نفسه

الربح من التدوين وجوجل أدسنس

اولا : اختر أحد الموضوعات

هذه خطوة في غاية الأهمية وستصنع فارق كبير في نجاحك في المستقبل، نصيحتي لك أن تختار أحد الموضوعات التي تثير اهتمامك ودائماً ما تشعر بشغف وحب للمعرفة تجاه

ثانيا : قم بإنشاء موقعك الإلكتروني

هناك الكثير من الخيارات لإنشاء موقع إلكتروني،فمنها مجاني على منصه مجانية مثل بلوجر ، أو مدفوع ويوجد الكثير من طرق إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت ، ونحن ذكرنا في تقرير سابقه هذه النقطة.

حاول دائماً أن تقدم قيمة وفائدة لزوارك، وقم بتزويد موقعك بموضوعات جديدة باستمرار، أيضا يمكنك الاستعانة بأحد الكُتاب الآخرين لمساعدتك في كتابة محتوى متجدد لموقعك،

ثالثا : قم بالمشاركة في برنامج جوجل ادسنس لمشاركة الأرباح

شركة جوجل ادسنس هي شركة تابعة لجوجل، من خلال الاشتراك بها سوف تقوم بوضع إعلانات بموقعك، وتتقاضي أنت ربح كلما ضغط أحد زوار موقعك على هذه الإعلانات أو حتى شاهدها فقط.

الربح من منصات العمل الحر

أمّا منصّات العمل الحرّ فقد غيّرت الطريقة التي يجري بها المهنيون أعمالهم، والأسلوب الذي تعمل به الشركات. فمن خلال هذه المواقع التي انتشرت بشكل كبير أصبح من السهل على أرباب العمل إيجاد الأشخاص المناسبين للقيام بالأعمال التي لا تتطلّب التزامًا دائمًا. كما أصبح بوسع المهنيين المستقلّين البحث عن فرص مناسبة لهم دون الالتزام بالعمل مع شخص أو مؤسسة واحدة.

وهناك العديد من منصات العمل الحر العربية مثل:

مستقلّ Mostaql.com

أريد Ureed

تصميمي tasmeemME

كفيل kafiil

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