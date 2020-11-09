رينيسانس كابيتال تفتتح مؤتمرها السنوي بمشاركة 130 صندوق استثمار عالمي و70 شركة

يفتتح اليوم بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، المتخصص في الأسواق الناشئة والواعدة، مؤتمره السنوي الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس رينيسانس، ويمتد في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر عبر الإنترنت.

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سيجمع المؤتمر أكثر من 70 شركة من مختلف الأسواق الرئيسية لرينيسانس كابيتال وهي روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى والشرقية ، وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب أكثر من 130 صندوقًا استثماريًا عالميًا بإجمالي أصول تزيد عن 25 تريليون دولار.

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ووفقا لبيان صادر عن رينيسانس كابيتال اليوم، تم تحديد أكثر من 700 موعد لعقد اجتماعات فردية.

وسيركز الحدث على توقعات عام 2021 للأسواق الناشئة والحدودية من خلال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين، ودانييل سالتر، رئيس إستراتيجية الأسهم برينيسانس كابيتال، كما سيناقش الآثار الكلية والسوقية لانتخابات الولايات المتحدة وما يعنيه هذا بالنسبة للأسواق الناشئة وتدفقات الاستثمار.

سيشمل الجزء العام من المؤتمر أيضًا تحديثات كلية عن إفريقيا جنوب الصحراء ومصر والمغرب وتونس وروسيا ورابطة الدول المستقلة، علاوة على حلقات نقاش قطاعية حول التكنولوجيا المالية النيجيرية والمصرية وقطاع المستهلك الروسي، يستضيفها كبار مديري الشركات الإقليمية الرائدة، مثل مثل Paystack (نيجيريا) و شركتي فوري وابتكار من مصرو و X5 Retail Group و M.Video و Samolet Group و Sovcombank (روسيا).

كما سيشارك في المؤتمر ممثلي المشاريع العالمية ورأس المال الخاص من بينهم شركة أكتيس و- Helios ، Hacked Ventures، و Flourish Ventures – بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد الكلي ومحللي الأبحاث والمصرفيين الاستثماريين برينيسانس كابيتال.

وقال إفغيني كونوفالينكو، رئيس المبيعات الدولية في رينيسانس كابيتال: “تشتهر رينيسانس كابيتال بتوفير وصول الشركات عبر مناطقها. بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمؤتمرنا ، قمنا بالفعل بجدولة أكثر من 700 اجتماع ، ونحن متحمسون لاستضافة أكثر من 200 مستثمر من جميع أنحاء العالم ، يديرون الأصول الإجمالية التي تزيد عن 25 تريليون دولار”.

وأضاف” نحن نتطلع إلى مناقشة ما قد تعقده الأشهر والأرباع القادمة ، ونرى مستوى المشاركة في مؤتمرنا كعلامة إيجابية على زيادة الاهتمام بالأسواق الناشئة والمبتدئة مع اقترابنا من عام 2021 “.

قال دانيال سالتر، رئيس قسم الأبحاث في أوراسيا، رئيس إستراتيجية الأسهم، رينيسانس كابيتال: “يسعدنا الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة رينيسانس كابيتال من خلال القيام بأفضل ما نقوم به – الجمع بين المستثمرين العالميين والشركات الرائدة من جميع أنحاء المنطقة في مؤتمر مؤتمر مخصص”.

وتابع” منذ بداياتنا المتواضعة في موسكو منتصف التسعينيات وحتى الآن ، كان البحث في صميمنا ، حيث عزز توسعنا عبر منطقة رابطة الدول المستقلة وفي جنوب إفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتركيا ، والشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا وما وراءها ، و نحن الآن نغطي 238 شركة في 24 دولة”

وكشف عن إطلاق منتج بحثي جديد ، يستهدف توسيع نطاق التغطية البحثية.

وقال “مع دخول ربع قرننا الثاني ، يظل التزامنا بالأسواق الحدودية والناشئة قويًا كما كان دائمًا ، كما هو الحال مع مهمتنا لمساعدة المستثمرين على التغلب على التحديات واقتناص الفرض”.

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