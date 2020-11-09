رينيسانس كابيتال تفتتح مؤتمرها السنوي بمشاركة 130 صندوق استثمار عالمي و70 شركة

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يفتتح اليوم بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، المتخصص في الأسواق الناشئة والواعدة، مؤتمره السنوي الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس رينيسانس، ويمتد في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر عبر الإنترنت.
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سيجمع المؤتمر أكثر من 70 شركة من مختلف الأسواق الرئيسية لرينيسانس كابيتال وهي روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى والشرقية ، وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب أكثر من 130 صندوقًا استثماريًا عالميًا بإجمالي أصول تزيد عن 25 تريليون دولار.
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ووفقا لبيان صادر عن رينيسانس كابيتال اليوم، تم تحديد أكثر من 700 موعد لعقد اجتماعات فردية.
وسيركز الحدث على توقعات عام 2021 للأسواق الناشئة والحدودية من خلال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين، ودانييل سالتر، رئيس إستراتيجية الأسهم برينيسانس كابيتال، كما سيناقش الآثار الكلية والسوقية لانتخابات الولايات المتحدة وما يعنيه هذا بالنسبة للأسواق الناشئة وتدفقات الاستثمار.
سيشمل الجزء العام من المؤتمر أيضًا تحديثات كلية عن إفريقيا جنوب الصحراء ومصر والمغرب وتونس وروسيا ورابطة الدول المستقلة، علاوة على حلقات نقاش قطاعية حول التكنولوجيا المالية النيجيرية والمصرية وقطاع المستهلك الروسي، يستضيفها كبار مديري الشركات الإقليمية الرائدة، مثل مثل Paystack (نيجيريا) و شركتي فوري وابتكار من مصرو و X5 Retail Group و M.Video و Samolet Group و Sovcombank (روسيا).
كما سيشارك في المؤتمر ممثلي المشاريع العالمية ورأس المال الخاص من بينهم شركة أكتيس و- Helios ، Hacked Ventures، و Flourish Ventures – بالإضافة إلى خبراء الاقتصاد الكلي ومحللي الأبحاث والمصرفيين الاستثماريين برينيسانس كابيتال.
وقال إفغيني كونوفالينكو، رئيس المبيعات الدولية في رينيسانس كابيتال: “تشتهر رينيسانس كابيتال بتوفير وصول الشركات عبر مناطقها. بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمؤتمرنا ، قمنا بالفعل بجدولة أكثر من 700 اجتماع ، ونحن متحمسون لاستضافة أكثر من 200 مستثمر من جميع أنحاء العالم ، يديرون الأصول الإجمالية التي تزيد عن 25 تريليون دولار”.
وأضاف” نحن نتطلع إلى مناقشة ما قد تعقده الأشهر والأرباع القادمة ، ونرى مستوى المشاركة في مؤتمرنا كعلامة إيجابية على زيادة الاهتمام بالأسواق الناشئة والمبتدئة مع اقترابنا من عام 2021 “.
قال دانيال سالتر، رئيس قسم الأبحاث في أوراسيا، رئيس إستراتيجية الأسهم، رينيسانس كابيتال: “يسعدنا الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة رينيسانس كابيتال من خلال القيام بأفضل ما نقوم به – الجمع بين المستثمرين العالميين والشركات الرائدة من جميع أنحاء المنطقة في مؤتمر مؤتمر مخصص”.
وتابع” منذ بداياتنا المتواضعة في موسكو منتصف التسعينيات وحتى الآن ، كان البحث في صميمنا ، حيث عزز توسعنا عبر منطقة رابطة الدول المستقلة وفي جنوب إفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتركيا ، والشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا وما وراءها ، و نحن الآن نغطي 238 شركة في 24 دولة”
وكشف عن إطلاق منتج بحثي جديد ، يستهدف توسيع نطاق التغطية البحثية.
وقال “مع دخول ربع قرننا الثاني ، يظل التزامنا بالأسواق الحدودية والناشئة قويًا كما كان دائمًا ، كما هو الحال مع مهمتنا لمساعدة المستثمرين على التغلب على التحديات واقتناص الفرض”.
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