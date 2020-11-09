الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر

_ ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في سبتمبر وأعطت التجارة الخارجية دفعة لأكبر اقتصاد في أوروبا استمرت إلى الربع الرابع من العام في وقت يجاهد فيه لتفادي الانزلاق إلى انكماش مزدوج.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 2.3 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة معدلة صعودا بلغت 2.9 بالمئة في أغسطس.

وتراجعت الواردات 0.1 بالمئة بعد ارتفاعها 5.8 بالمئة في الشهر السابق. وأضاف المكتب أن الفائض التجاري زاد إلى 17.8 مليار يورو.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاع الصادرات اثنين بالمئة وزيادة الواردات 2.1 بالمئة. وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 15.8 مليار يورو.

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