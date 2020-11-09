- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في سبتمبر وأعطت التجارة الخارجية دفعة لأكبر اقتصاد في أوروبا استمرت إلى الربع الرابع من العام في وقت يجاهد فيه لتفادي الانزلاق إلى انكماش مزدوج.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 2.3 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة معدلة صعودا بلغت 2.9 بالمئة في أغسطس.
وتراجعت الواردات 0.1 بالمئة بعد ارتفاعها 5.8 بالمئة في الشهر السابق. وأضاف المكتب أن الفائض التجاري زاد إلى 17.8 مليار يورو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاع الصادرات اثنين بالمئة وزيادة الواردات 2.1 بالمئة. وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 15.8 مليار يورو.
اضغط لتحميل العدد السبعون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصادرات الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.