مكاسب البورصة تصل إلى 1.11% في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم ، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.11%، ليتداول عند مستوى 10799 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.68%، و 1.74% على الترتيب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 63.46 جنيه.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 688.494 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 24.606 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية المصدرة لعدد 580 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.113 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 125 شركة مقابل تراجع 25 في حين لم تتغير أسعار 30.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.013 مليون جنيه، منها 20.103 مليون جنيه للمؤسسات و 1.910 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 16.255 مليون جنيه، منها 15.897 مليون جنيه للمؤسسات، و358.084 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 5.757 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 27.242 مليون جنيه، مقابل 21.484 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.65%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية بنسبة 9.16%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 8.88%.

في حين تصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 8.23%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 3.96%، ثم سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.95%.

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