الأهلي للتمويل العقاري وIGI توقعان اتفاق إتاحة وحدات أشجار سيتي ضمن مبادرة المركزي

أبرمت شركة IGI العقارية وشركة الأهلي للتمويل العقاري، إحدى شركات البنك الأهلي المصري، اتفاقية يتم بمقتضاها إتاحة بعض وحدات مشروع أشجار سيتي والتي تستوفي اشتراطات نظام التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المصري للتمويل العقاري.

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وقال بيان لشركة آي جي آي العقارية، إن البروتوكول يستهدف توفير تمويل عقاري من شركة الأهلي للتمويل العقاري للعملاء يصل إلى 80% من قيمة الوحدات السكنية، كما يساهم في تسهيل عملية التحصيل على المطور، وتنشيط سوق التمويل العقاري علاوة على توفير التمويل اللازم لراغبى اقتناء الوحدات.

وتم توقيع بروتوكول التعاون في حضور كل من إسماعيل عبدون الرئيس التنفيذي وعصام الجندي رئيس قطاع الائتمان من شركة الأهلي للتمويل العقاري، ومن شركة IGI العقارية كل من خالد شتا رئيس مجلس الإدارة ، وناجي مختار نائب رئيس مجلس الإدارة، وشريف مصطفى العضو المنتدب.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي ضمن محددات وشروط البنك المركزي المصري لتنفيذ المبادرة، بحيث تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام وألا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وهي الشروط التي تنطبق على بعض وحدات مشروع أشجار سيتي، حيث يوفر مساحة وحدات 85 متر مربع كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري، بالتقسيط على عشرين عاما.

وأكد خالد شتا رئيس مجلس إدارةIGI العقارية أن التمويل العقاري يعد من أهم الأدوات التي تساهم في جذب مزيد من العملاء حيث يوفر الممول تمويل لمتوسطي الدخل لشراء الوحدات السكنية على أن لا يقل سن المشتري عن 21 عاما، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء سوق العقارات بشكل عام.

وأوضح أن IGI العقارية تسعى إلى تقديم مزيد من أنظمة السداد المناسبة وذلك بهدف التسهيل على عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين، ليحصل العملاء على الوحدات التي يبحثون عنها بأفضل الأنظمة، مشيرا إلى أن الاتفاق يضمن توفير نظام سداد مريح، يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني.

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