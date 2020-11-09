إكسبو ريبابليك تقيم نسختين من معرض منازل للعقارات بالمنصورة والإسكندرية

أعلنت شركة إكسبو ريبابليك، عن إقامة نسختين من معرض عقارات النيل في مدينتي المنصورة والإسكندرية، تحت اسم معرض “منازل”، للبيع المباشر والتسويق للعملاء، في مختلف محافظات مصر.

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وقالت الشركة في بيان، إن المعرض سيقوم بترويج مشروعات عدة شركات للتطوير العقاري بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، على أن يقام بالإسكندرية خلال الفترة من 19 الى 21 نوفمبر الجاري، على مساحة 2500 متر، وفي المنصورة بالفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، على مساحة 2500 متر.

وتضم قائمة الشركات التي أعلنت مشاركتها في المعرض بالم هيلز للتطوير العقاري، وسيتي ايدج للتطوير العقاري، والسعودية المصرية للتعمير (SED)، ومجموعة بورتو القابضة، وشركة ووتر واي للتنمية، وهايد بارك للتنمية.

وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض، إن الهدف من إقامة نسخة من معرض النيل بالمنصورة والإسكندرية هي إتاحة فرص لأهالي المحافظات للتعرف على آخر المنتجات العقارية وأحدث الأساليب التكنولوجية.

وأضاف أن ذلك سيخلق فرصا متساوية لجميع الشركات لتحقيق التنافس فيما بينهم على جودة المنتج والعروض المميزة المقدمة منها لأهالي المحافظات، والاستفادة من وجود طلب واحتياج حقيقي للوحدات السكنية والخدمية بالمحافظات.

وأشار كليلة، إلى أن نسختي معرض “منازل” تأتى ضمن سلسلة معارض تستعد لأطلاقها “إكسبو ريبابليك” في مختلف المحافظات، وذلك بعد نجاح فكرة معرض عقارات النيل، والتي قامت بعرض وتسويق المشروعات العقارية المصرية بشكل سنوي، في جميع دول الخليج المختلفة، ومن ضمنهم أبو ظبي، دبي، والرياض بالإضافة إلى مصر.

ولفت إلى أن النسخ السابقة شهدت كبري الشركات العقارية للتسويق إلى منتجاتهم بالخارج وحظت على أكثر من 10 الاف زائر، ولاقت الشركات العقارية الكثير من النجاح وحققت النسخ الأربعة من المعرض أكثر من 4 مليارات جنية مبيعات، موضحا أنه سيتم اتباع أحدث الاساليب التكنولوجية والاعتماد بصورة اكبر على التكنولوجيا في إقامة تلك المعارض.

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