لقاح فايزر ضد فيروس كورونا يثبت فعاليته بنسبة 90%

سي إن إن _ قالت شركة صناعة الأدوية “فايزر” يوم الاثنين إن نظرة مبكرة على البيانات من لقاح فيروس كورونا التابع لها، تظهر أنه فعال بنسبة تزيد عن 90%، وهي فعالية أفضل بكثير من المتوقع إذا استمر هذا الاتجاه.

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ونظر ما يسمى بالتحليل المؤقت في أول 94 حالة مؤكدة لـ “كوفيد-19” بين أكثر من 43000 متطوع، حصلوا إما على جرعتين من اللقاح أو دواء وهمي. ووجد أن أقل من 10% من حالات العدوى كانت لدى المشاركين الذين تلقوا اللقاح. وأكثر من 90٪ من الحالات كانت لأشخاص تناولوا دواءً وهمياً.

وقالت شركة فايزر إن اللقاح وفر الحماية بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية و28 يومًا بعد الجرعة الأولية من اللقاح. الهدف النهائي من التجربة هو الوصول إلى 164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي بيان صحفي، قالت شركة الأدوية العملاقة إنها تخطط للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد فترة وجيزة من مراقبة المتطوعين لمدة شهرين بعد الحصول على جرعتهم الثانية من اللقاح، وفقًا لطلب إدارة الغذاء والدواء.

وقالت فايزر إنها تتوقع الوصول إلى هذا المؤشر بحلول الأسبوع الثالث من نوفمبر.

وسجلت تجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر، التي أجريت مع الشريك الألماني BioNTech ، 43538 مشاركًا منذ 27 يوليو. وحتى يوم الأحد ، تلقى 38955 متطوعًا جرعة ثانية من اللقاح. وتقول الشركة إن 42٪ من مواقع التجارب الدولية و 30% من مواقع التجارب الأمريكية تضم متطوعين من خلفيات عرقية وعرقية متنوعة.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان: “مع أخبار اليوم، نقترب خطوة مهمة من تزويد الناس في جميع أنحاء العالم بإنجاز تمس الحاجة إليه للمساعدة في وضع حد لهذه الأزمة الصحية العالمية”. “نتطلع إلى بيانات الفعالية والأمان الإضافية الناتجة عن آلاف المشاركين في الأسابيع المقبلة.

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