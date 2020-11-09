الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد قرشين جديدين

واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، وانخفض بنحو قرش إلى قرشين في غالبية بنوك القطاع المصرفي.

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وتراجع الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر، ليبلغ 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في تعاملات الأمس.

كما فقد الدولار قرشا أيضا في البنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

فيما خفض بنكا إتش إس بي سي والإسكندرية سعر صرف الدولار قرشين، ليبلغ مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع الأخضر قرشين أيضا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في تعاملات أمس الأحد.

وانخفض الدولار قرشا في بنك عوده، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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