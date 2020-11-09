البورصة تقتفي أثر الأسواق العالمية وتصعد إلى 10838 نقطة في ختام التعاملات

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.48%، وأغلق عند مستوى 10838 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.36%، وأغلق عند مستوى 63.69 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.38%، و2.43% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.372.444 مليار جنيه على 185 شركة من خلال 48.169 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية المصدرة لعدد 580 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.113 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 139 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 20.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 43.098 مليون جنيه، منها 43.335 مليون جنيه للمؤسسات، و8.762 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 22.712 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 68.578 مليون جنيه، مقابل 45.865 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 20.385 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 20.519 مليون جنيه، مقابل 133.682 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 77.44% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على14.38% والعرب على 8.19% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.70% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.29%.

وتصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.91%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.16%، ثم سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 8.96%.

في حين تصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.08%، تلاه سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.95%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 2.16%.

ومن جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستشارات المالية، إن تلاشي تداعيات ماراثون الانتخابات الأمريكية انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة التي استجابت سريعاً لصعود أسواق المال العالمية.

وأوضح النمر أن تحديات سوق المال المصرية أصبحت تتلاشي تباعاً، متوقعاً في حال استهداف سهم البنك التجاري الدولي لقمة جديدة أن يقود البورصة لتحقيق مكاسب جديدة قبل نهاية العام.

ويرى أن المناح العام أصبح مشجعا على الاستثمار بصورة أكبر خاصة مع ظهور آمال جديدة للقضاء على فيروس كورونا بعد إعلان شركة فايزر فعالية اللقاح في المرحلة الثالثة للتجارب.

وفيما يخص رهان المرحلة القادمة، يعتقد رئيس قسم التحليل الفني أن الأسهم القيادية لديها فرص نمو مرتقبة بالفترة القادمة خاصة مع استقرار البورصات العالمية.

ومن جانبه، قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن الآمال في التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا بإعلان شركة فايرز فعالية لقاحها في المرحلة الثالثة من التجارب من شأنه أن يدفع البورصات للصعود على المدى القصير.

وفيما يخص رهان المرحلة القادمة، يعتقد أن كلا من قطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية بجانب سهم شركة فوري لديهما فرص نمو جديدة بالفترة القادمة.

اضغط لتحميل العدد السبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج