أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف ترتفع 1.13 مرة إلى 24.6 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح – حققت شركة دلتا للطباعة والتغليف نمواً في صافي الأرباح بمقدار 1.13 مرة لتصل إلى 24.645 مليون جنيه بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 11.559 مليون جنيه بالفترة المناظرة من العام الماضي.

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وصعد صافي المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 171.956 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 156.125 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 49.343 مليون جنيه، مقابل 33.356 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 122.675 مليون جنيه، مقابل 122.784 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغت ربحية السهم 3.98 جنيه مقابل 1.87 جنيه بالفترة المقارنة.

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