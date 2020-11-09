الموجة الثانية من كورونا تضعف معنويات الأسواق العالمية

دوت الخليج – ذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري المصري، بشأن التوعية بأوضاع الأسواق العالمية، خلال شهر أكتوبر، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لا تزال تضرب الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وهو ما دفع بعض هذه الدول إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي أو الكامل في نهاية شهر أكتوبر.

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وأضاف أن ذلك أثر ذلك سلبا على توقعات التعافي الاقتصادي وأضعف معنويات السوق.

ولفت إلى أن شهر أكتوبر شهد حالة قوية من عدم اليقين أحاطت بمباحثات إقرار حزم إضافية للتحفيز المالي بالولايات المتحدة الأمريكية مع انتهاء المفاوضات التي استمرت طوال الشهر بين الجمهوريين والديمقراطيين دون التوصل إلى حل أو اتفاق، ومع تصريح للرئيس ترامب بإن حزم التحفيز المالي ستأتي بعد الانتخابات.

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وأشار إلى أن حالة القلق وعدم اليقين سيطرت قبيل الانتخابات الأمريكية مع استطلاعات للرأي بالولايات المتحدة أظهرت تقدم بايدن على ترامب بفارق واضح.

وأنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الشهر بانخفاض، حيث شهد الأسبوع الأخير من الشهر أكبر انخفاض منذ مارس الماضي، وسط اتجاه المستثمرين نحو تجنب المخاطر وصدور نتائج الأرباح الربع سنوية للشركات التكنولوجية الكبرى عن الربع الثالث من العام والتي جاءت مخيبة للآمال.

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ومن ناحية أخرى، ارتفعت أصول الأسواق الناشئة خلال الشهر نتيجة البيانات الإيجابية الواردة عن الناتج المحلي الإجمالي للصين وبيانات التجارة الصينية، في تجاهل واضح للاتجاه السلبي الذي يجتاح أصول الأسواق المتقدمة.

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