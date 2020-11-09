مال وأعمال

ترامب يقيل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات – ذكرت وكالة الأنباء الروسية، سبوتنيك، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أصدر اليوم الاثنين، قرارا بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

اضغط لتحميل العدد السبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يقيل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

قد تقرأ أيضا