مال وأعمال

إصابة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفيروس كورونا

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جاءت نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إيجابية، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي، يوم الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس يشعر أنه بخير.

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وأعلنت الرئاسة في بيان أن زيلينسكي البالغ من العمر 42 عاما والذي أُصيبت زوجته أيضا بالمرض منذ أشهر، “جاءت نتيجة فحصه لكوفيد-19 إيجابية”.

وأضاف البيان أن الرئيس “يشعر أنه بخير وسيواصل ممارسة مهامه عن بعد، أثناء عزل نفسه”.

وكتب على فيسبوك: “حرارتي 37.5 درجة مئوية. معظم الأشخاص يتعافون من كوفيد-19 وانني واثق بأنني سأتعافى أيضا”.

وأعلن رئيس مكتبه اندري ارماك على فيسبوك أن إصابته بكورونا ثبتت أيضا.

وقال “أشعر بأنني بخير، مؤكدا انه سيشارك في مؤتمر رباعي عبر الفيديو لمستشاري رؤساء الدول الأوكراني والروسي والفرنسي والألماني حول عملية السلام في شرق أوكرانيا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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