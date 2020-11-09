وزير المالية: جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا.. ولا نية للإغلاق

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فاروق يوسف – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة جاهزة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأن هناك مبلغ مخصص لمواجهة تداعياتها، وذلك بناء على تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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وأضاف معيط، خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن الوزارة صرفت 65 مليارا من مبلغ المائة مليار التي تم تخصيصها للتعامل مع الموجة الأولى.
وأشار إلى أن هناك 18.4% زيادة في إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 14.1% بسبب بعض الإصلاحات.
ونفي معيط أي اتجاه للإغلاق خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تداعيات كورونا.
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