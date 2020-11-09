المالية: 400 شركة تقدمت لمبادرة السداد الفوري لمستحقات التصدير.. والصرف على 3 مراحل

فاروق يوسف – كشف الدكتور، محمد معيط، وزير المالية، عن تقدم 400 شركة لمبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، موضحا أن الصرف سيجري على 3 مراحل تبدأ في أواخر نوفمبر.

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وأضاف معيط، خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن مستحقات المصدرين تبلغ نحو 19 مليار جنيه، وأن الأولوية في الصرف للشركات التي انتهت من توفيق أوضاعها.

وأوضح أن المجموعة الأولى ستبدأ تلقي مستحقاتها في أواخر نوفمبر الجاري، والثانية ستكون في منتصف ديسمبر، والمجموعة الأخيرة في نهاية ديسمبر.

ولفت إلى أن الوزارة صرفت مستحقات للمصدرين، بقيمة 4 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو الماضي.

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