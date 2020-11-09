- 1/3
- 2/3
- 3/3
فاروق يوسف – كشف الدكتور، محمد معيط، وزير المالية، عن تقدم 400 شركة لمبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، موضحا أن الصرف سيجري على 3 مراحل تبدأ في أواخر نوفمبر.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف معيط، خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن مستحقات المصدرين تبلغ نحو 19 مليار جنيه، وأن الأولوية في الصرف للشركات التي انتهت من توفيق أوضاعها.
وأوضح أن المجموعة الأولى ستبدأ تلقي مستحقاتها في أواخر نوفمبر الجاري، والثانية ستكون في منتصف ديسمبر، والمجموعة الأخيرة في نهاية ديسمبر.
ولفت إلى أن الوزارة صرفت مستحقات للمصدرين، بقيمة 4 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو الماضي.
اضغط لتحميل العدد السبعون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالية: 400 شركة تقدمت لمبادرة السداد الفوري لمستحقات التصدير.. والصرف على 3 مراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.