وزير المالية: سددنا 4 إلى 5 مليارات دولار مستحقات خارجية رغم تداعيات كورونا

فاروق يوسف – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في علاج الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروي كورونا، وجعل مصر ذات وجهة رئيسة للمستثمرين، وأصبح لديهم ثقة في المناخ الاقتصادي.

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وأوضح خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن برنامج الإصلاح ساهم في توفير عملة صعبة للدولة، مكنت الدولة من سد العديد من الثغرات.

وقال معيط إنه على الرغم من تداعيات الأزمة إلا أن السلع كانت متوافرة في كافة الأسواق، وكانت معدلات التضخم الحالية من أقل النسب في تاريخ مصر.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية تأثرت سلبًا بإغلاقات كورونا، وأيضًا انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج.

وأكد معيط أن مصر كانت ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، حيث سددت الوزارة ما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار استحقاقات سندات وديون خلال الفترة الماضية.

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