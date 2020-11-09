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فاروق يوسف – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في علاج الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروي كورونا، وجعل مصر ذات وجهة رئيسة للمستثمرين، وأصبح لديهم ثقة في المناخ الاقتصادي.
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وأوضح خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن برنامج الإصلاح ساهم في توفير عملة صعبة للدولة، مكنت الدولة من سد العديد من الثغرات.
وقال معيط إنه على الرغم من تداعيات الأزمة إلا أن السلع كانت متوافرة في كافة الأسواق، وكانت معدلات التضخم الحالية من أقل النسب في تاريخ مصر.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية تأثرت سلبًا بإغلاقات كورونا، وأيضًا انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج.
وأكد معيط أن مصر كانت ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، حيث سددت الوزارة ما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار استحقاقات سندات وديون خلال الفترة الماضية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: سددنا 4 إلى 5 مليارات دولار مستحقات خارجية رغم تداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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