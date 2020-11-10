وزير المالية: لا نية لإصدار سندات دولية حاليا.. ونتوقع تراجع الدين إلى 540 مليار دولار

فاروق يوسف – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا نية لإصدار سندات دولية خلال الفترة الحالية.

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وأوضح معيط، خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية بين الأفضل على مستوى العالم.

وأكد أن استراتيجية الدولة أن تتواجد في الأسواق الدولية بصورة دائمة، خاصة وأن المستثمرين لديهم شهية للاستثمار في السوق المصرية.

وشدد معيط على أنه جرى إعادة هيكلة الدين لتخفيض نسبته للناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن ارتفاعه خلال الفترة الماضية كان ناتجًا عن انكماش الناتج المحلي نتيجة التعرض لصدمة كورونا.

وقال إنه من المتوقع انخفاض تكلفة الدين إلى 540 مليار دولار من 570 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية يبلغ نحو 21 مليار دولار.

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