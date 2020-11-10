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فاروق يوسف – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة لديها استعداد تام للتعامل مع قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء من على عاتقه.
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وأوضح خلال حواره لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن الوزارة تدرس حاليًا بعض المذكرات المقدمة والخاصة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن هناك تكليفا من مجلس الوزراء بمراجعة قانون الضريبة العقارية حاليًا.
وقال، إنه تم إلغاء اختصاصات المصالح لإصدار الحجز الإداري على المصانع، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: نراجع قانون الضريبة العقارية حاليا وندرس إلغاءها على المصانع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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