بيلوسي: إقالة ترامب لوزير الدفاع تظهر نيته لزرع الفوضى

وكالات _ قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن إقالة الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر دليل على نية ترامب «زرع الفوضى» في أيامه الأخيرة في منصبه. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت بيلوسي: «من المثير للقلق أن التقارير تظهر أن هذه الإقالة كانت عملاً انتقامياً من جانب الرئيس، بزعم رفض الوزير إسبر إرسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة». اضغط لتحميل العدد الحادي والسبعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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