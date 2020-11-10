محمد أبو باشا: الإعلان عن لقاح فعال لم يبدد غموض المدى المتوسط

فهد حسين – وصف محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي لدى هيرميس، تفاعل أسواق الأسهم العالمية وأسواق النفط والذهب مع الإعلان عن اللقاح الفعال لكورونا بالإيجابي، على خلفية كونها المرة الأولى التي يعلن فيها عن لقاح فعال بهذه النسبة.

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كانت شركتا “فايزر” و”بيونتك” أعلنتا أن اللقاح المحتمل ضد كورونا حقق فعالية بنسبة 90% لمنع انتقال عدوى الفيروس، وهو ما يتجاوز طموحات العلماء بالوصول لفعالية 75% لبدء تصنيع اللقاح.

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وأشار أبو باشا، إلى أنه بغض النظر عن التأثير الإيجابي للتوصل للقاح في الأيام القليلة القادمة، ولكن ما زال هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة منها سرعة إتاحة اللقاح لأكبر عدد من الدول واستمرارية فعاليته.

وقال محلل الاقتصاد الكلي لدى هيرميس، إن الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال الأمريكية والأوروبية وأسواق النفط والذهب تمثل رد فعل سريع للسوق، مضيفًا: “لكن الرؤية ما زالت غير واضحة على مستوى التفاصيل”.

ونوه أبو باشا بإمكانية استجابة البورصة المصرية لخبر الإعلان عن اللقاح مرتفعة كغيرها من أسواق الأسهم العالمية.

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